Design přístroje je opravdu velmi povedený. Zde ale asi klady končí. Dálkové ovládání je jak hračka za 20kč a největší propadák jsou reproduktory. Malé bedýnky s plochým zvukem. Žádné konektory na kabely. Jen vyvedené dráty z bedny. Navíc při StandBy režimu vysokofrekvenční repráčky mírně šumí :-( . To jde na reklamaci. U Philips je vždy design prvořadý ale bylo by dobré se věnovat i 100% funkčnosti. Nic u čeho by uživatel řekl .. jůůůů.