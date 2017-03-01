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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FX15/12

4.1

| (7) Отзиви

Мегазвукът вече е безжичен

Извличайте поточно музика чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство с NFC технология за незабавно сдвояване. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на звука, а общата изходна мощност от 180 W RMS придава на музиката солидна мощ.

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Мегазвукът вече е безжичен

  • Bluetooth® и NFC

  • 180 W макс. двоен усилвател

Свързване с телевизор или DVD плейър

0

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

7

Отзиви

2
1

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

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Този отзив е направен за FX15 Minisistem Hi-Fi

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Този отзив е направен за FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

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Този отзив е направен за FX15 Hi-Fi minisystém

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Този отзив е направен за FX15 Hi-Fi minisystém

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

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Този отзив е направен за FX15 Miniwieża Hi-Fi

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Този отзив е направен за FX15 Miniwieża Hi-Fi

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