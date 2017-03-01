Прекратен продукт
FX15/12
Мегазвукът вече е безжичен
Извличайте поточно музика чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство с NFC технология за незабавно сдвояване. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на звука, а общата изходна мощност от 180 W RMS придава на музиката солидна мощ.
Bluetooth® и NFC
180 W макс. двоен усилвател
0
Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.
4.1
от 5
7
Отзиви
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX15 Minisistem Hi-Fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX15 Minisistem Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Потвърден купувач
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX15 Hi-Fi minisystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX15 Hi-Fi minisystém
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX15 Miniwieża Hi-Fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FX15 Miniwieża Hi-Fi