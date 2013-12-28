Прекратен продукт
Мощен, чист и великолепен звук
Hi-Fi системата FWM6000/10 дава още повече мощ на музиката с обща изходна мощност от 550 W RMS и 7500 W PMPO. Събуфърът възпроизвежда богати баси, а UniSound осигурява чист и естествен звук. Наслаждавайте се на музика от USB устройства и портативни музикални плейъри.
550 W
Пригответе се за безспорно по-чиста и естествена музика. Технологията UniSound, плод на нашия инженерен опит и постижения в акустичния дизайн, възпроизвежда звука точно така, както е замислено да звучи. При обикновените високоговорители, говорителят за високи и говорителят за ниски честоти са на разстояние един от друг и звукът им идва от различни посоки. Това създава силни смущения, които изкривяват звука, и затова той звучи неестествено, равно и безжизнено. UniSound освобождава музиката, като поставя говорителя за високи и говорителя за ниски честоти в уникални позиции и използва технологията за прецизно пресичане на звука, която драстично намалява смущенията, за да се наслаждавате на естествен звук, напълно верен с оригинала.
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препоръчват този продукт
Wooj3Q
28/12/2013
Polska
Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego
Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.