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Прекратен продукт

Мини Hi-Fi система

FWM6000/10

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Мощен, чист и великолепен звук

Hi-Fi системата FWM6000/10 дава още повече мощ на музиката с обща изходна мощност от 550 W RMS и 7500 W PMPO. Събуфърът възпроизвежда богати баси, а UniSound осигурява чист и естествен звук. Наслаждавайте се на музика от USB устройства и портативни музикални плейъри.

Виж всички предимства

с тази звукова система

Мощен, чист и великолепен звук

  • 550 W

Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство

Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство

UniSound за превъзходен, кристално чист звук

UniSound за превъзходен, кристално чист звук

Пригответе се за безспорно по-чиста и естествена музика. Технологията UniSound, плод на нашия инженерен опит и постижения в акустичния дизайн, възпроизвежда звука точно така, както е замислено да звучи. При обикновените високоговорители, говорителят за високи и говорителят за ниски честоти са на разстояние един от друг и звукът им идва от различни посоки. Това създава силни смущения, които изкривяват звука, и затова той звучи неестествено, равно и безжизнено. UniSound освобождава музиката, като поставя говорителя за високи и говорителя за ниски честоти в уникални позиции и използва технологията за прецизно пресичане на звука, която драстично намалява смущенията, за да се наслаждавате на естествен звук, напълно верен с оригинала.

Събуфър за дълбоки баси

0

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

28/12/2013

Polska

Polska

Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego

Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.

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Този отзив е направен за FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

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Този отзив е направен за FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

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      Откази от отговорност

      1. Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.