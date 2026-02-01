Прекратен продукт
FM12FD35B/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание URBAN, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
128 GB
Издание Urban 2.0
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.