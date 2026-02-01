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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM12FD35B/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание URBAN, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

        Виж всички предимства

        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 128 GB

        • Издание Urban 2.0

        Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

        Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        Вградено предпазно капаче за ваше удобство

        Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.

        Лесно отваряне и удобно тяло

        Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 72.6 kB
        • 24 August 2026

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