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Прекратен продукт

Класическа микро озвучителна система

DCM3100/12

Отпуснете се с чудесна музика

Наслаждавайте се на музиката с чист, детайлен звук с тази микро система от серията Philips Classic. Слушайте и зареждайте своя iPod/ iPhone и се радвайте на богато музикално изживяване с възпроизвеждането на MP3-CD, с MP3 Link и USB Direct.

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Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

  • Поставка за iPod/iPhone

  • 60 W

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

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