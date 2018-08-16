Прекратен продукт
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB порт за зареждане
Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
4.4
от 5
18
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
zooeyglass
16/08/2018
България
супер
използвам го ежедневно и съм много доволна. без никакви забележки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2310 Микро музикална система
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2310 Микро музикална система
gk5500
10/04/2019
Україна
Отличный музыкальный центр
Очень компактный с широкими функциями музыкальный центр
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2310 Музична мікросистема
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за BTM2310 Музична мікросистема
ion1001
25/12/2020
România
Foarte practic !
Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.
Предимства
Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.
Недостатъци
Nu am gasit.
Този отзив е направен за BTM2310 Microsistem muzical
Този отзив е направен за BTM2310 Microsistem muzical