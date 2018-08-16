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  • Отпуснете се с чудесна музика
  • Отпуснете се с чудесна музика

Прекратен продукт

Микро музикална система

BTM2310/12

4.4
| (18) Отзиви | 87% препоръчват този продукт
Отпуснете се с чудесна музика
Слушайте мелодиите от смартфона си, извличайте поточно фонотеката си чрез Bluetooth и възпроизвеждайте дискове с MP3 файлове на тази компактна многофункционална музикална система Philips. Зареждайте всичките си смарт устройства, от смартфони до таблети, с вградения USB порт за зареждане.
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Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB порт за зареждане

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

15 W максимална изходна мощност

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

18

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

1

16/08/2018

България

България

супер

използвам го ежедневно и съм много доволна. без никакви забележки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2310 Микро музикална система

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2310 Микро музикална система

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный музыкальный центр

Очень компактный с широкими функциями музыкальный центр

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2310 Музична мікросистема

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за BTM2310 Музична мікросистема

25/12/2020

România

România

Foarte practic !

Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.

Предимства

Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.

Недостатъци

Nu am gasit.

Този отзив е направен за BTM2310 Microsistem muzical

Този отзив е направен за BTM2310 Microsistem muzical

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