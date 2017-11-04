Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте

Преносимият CD радиокасетофон на Philips е мощна звукова система, която можете да вземете навсякъде. Тя дава свобода на музиката ви с One-Touch NFC свързаност за безпроблемно Bluetooth® сдвояване. Или възпроизвеждайте песните си на USB, CD и MP3-CD устройство.