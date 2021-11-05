85415WHV2C1
Тип крушка: D1S
85 V, 35 W
Брой лампи: 1
Фаровете Philips Xenon WhiteVision gen2 са перфектният избор за шофьори, които искат ярки бели светлини, подобни на светодиодните. Със същата цветова температура като светодиодните светлини, Xenon WhiteVision gen2 е най-доброто надграждане за вашите ксенонови фарове.
С цветова температура от до 5000 келвина крушките Philips Xenon WhiteVision осветяват пътя пред вас с чист, ярък бял лъч, който прерязва мрака. Вместо да се напрягате да виждате пътя пред себе си, вие ще се наслаждавате на по-безопасно и вълнуващо шофиране. С автомобилните светлини на Philips шофирането през нощта вече няма да ви ограничава.
Жизненоважно е да можете бързо да забелязвате и идентифицирате пътната маркировка и знаците при шофиране в тъмното. С крушките Xenon WhiteVision получавате интензивна и еднородна бяла светлина. В съчетание с високата цветова температура, фаровете предоставят по-силен контраст и по-добри отражения в предметите и знаците. Ще се насладите на по-приятно и по-безопасно шофиране. Факт е, че много пътно-транспортни инциденти се причиняват от преуморени шофьори, губещи концентрация. Тази по-бяла светлина ви помага да запазите концентрация и да сте нащрек при шофиране през нощта.
4.3
от 5
31
Отзиви
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Предимства
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Недостатъци
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар