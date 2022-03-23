Прекратен продукт
85122WHVC1
Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
Лампите Philips Xenon WhiteVision създават интензивен бял цвят за вашия автомобил и подобряват видимостта с до 6000 Kелвина бяла светлина на пътя. Перфектният избор за ксенонови предни фарове, които отговарят на вида на LED светлините.
Тип крушка: D2S
Опаковка: 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision е ECE сертифицирана и одобрена за пътната мрежа интензивна бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост, без да дразни насрещния трафик, благодарение на цвят на предните светлини, който е хармонизиран с LED светлините.
Максимално бялата светлина със цветна температура от 5000 K означава, че предните ви фарове отразяват по-добре пътните маркировки и знаци. По-бялата светлина помага за по-добра концентрация, както и да останете нащрек през нощта, за да се насладите на по-комфортно и безопасно шофиране.
Kварцовото UV стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда. Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на Philips позволяват повишено налягане във вътрешността на лампата, за да се генерира по-мощна светлина и удължен срок на експлоатация.
4.3
от 5
47
Отзиви
NEDsDEAD
23/03/2022
България
Продуктът предоставя качеството, което рекламира.
Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.
Предимства
Яркостта и радиусът на осветеност.
Недостатъци
Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Zeron
24/01/2018
България
Страхотни крушки
Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!
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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
shl68
18/12/2014
България
Осезаема разлика в осветеността
Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола