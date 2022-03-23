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Прекратен продукт

Xenon WhiteVisionКсенонова крушка за автомобилни фарове

85122WHVC1

4.3

| (47) Отзиви

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

Лампите Philips Xenon WhiteVision създават интензивен бял цвят за вашия автомобил и подобряват видимостта с до 6000 Kелвина бяла светлина на пътя. Перфектният избор за ксенонови предни фарове, които отговарят на вида на LED светлините.

Виж всички предимства

Съвършено бял LED ефект

Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

  • Тип крушка: D2S

  • Опаковка: 1

  • 85 V, 35 W

100% одобрено за пътната мрежа, 100% наситена бяла светлина

Xenon WhiteVision е ECE сертифицирана и одобрена за пътната мрежа интензивна бяла светлина. Тя ви осигурява първокласна висока видимост, без да дразни насрещния трафик, благодарение на цвят на предните светлини, който е хармонизиран с LED светлините.

По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Максимално бялата светлина със цветна температура от 5000 K означава, че предните ви фарове отразяват по-добре пътните маркировки и знаци. По-бялата светлина помага за по-добра концентрация, както и да останете нащрек през нощта, за да се насладите на по-комфортно и безопасно шофиране.

Лампите за автомобили на Philips са много устойчиви

Kварцовото UV стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда. Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на Philips позволяват повишено налягане във вътрешността на лампата, за да се генерира по-мощна светлина и удължен срок на експлоатация.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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