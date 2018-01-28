Прекратен продукт
40PFT4201/12
Full HD тънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
4.0
от 5
5
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
pan9nka
28/01/2018
Україна
Хороший телевізор за свою ціну
Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
kendzi
07/12/2017
Hrvatska
Omjer cijena kvalitet odličan
Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ando
24/01/2018
България
много добър продукт
Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.