ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора
  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора

Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

40PFT4201/12

4

| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

Full HD тънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

Виж всички предимства
TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 102 см (40")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.0

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

2
1

28/01/2018

Україна

Україна

Хороший телевізор за свою ціну

Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

07/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Omjer cijena kvalitet odličan

Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV

24/01/2018

България

България

много добър продукт

Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.