Прекратен продукт
12258XV+B1
Ефективност с ключова дума X-treme
Лампите за автомобили Philips X-tremeVision са сред най-ярките, които можете да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост и превъзходна дължина на лъча. Така че виждате по-далеч, реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.
Тип крушка: H1
Опаковка: 1
12 V, 55 W
Повече светлина
Ярката бяла светлина (до 3500 K) е значително по-бяла от тази на стандартните предни светлини. Патентованата от Philips технология gradient coating technology™ създава по-мощна светлина. Така че можете да се наслаждавате на една от най-ярките светлинни производителности и много комфортно
Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предба лампа намалява видимостта и безопасността за вас и насрещния трафик. Philips X-tremeVision са оптимизирани за дълъг и надежден живот. За да можете да виждате и да бъдете видени по-дълго, отколкото при всяка друга лампа с високи работни показатели.
С комбинация от повече светлина и повишена цветна температура Philips X-tremeVision се квалифицира като лъч с едни от най-добрите работни показатели в халогенния сегмент.
4.3
от 5
47
Отзиви
NEDsDEAD
23/03/2022
България
Продуктът предоставя качеството, което рекламира.
Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.
Предимства
Яркостта и радиусът на осветеност.
Недостатъци
Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Zeron
24/01/2018
България
Страхотни крушки
Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!
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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
shl68
18/12/2014
България
Осезаема разлика в осветеността
Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола