Прекратен продукт
32PHS4001/12
Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4000 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
80 см (32")
LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
2.8
от 5
4
Отзиви
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Предимства
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Недостатъци
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата на използване 2018-11-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата на използване 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Дата на използване 2019-09-21
Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Дата на използване 2019-09-21
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Този телевизор не поддържа спиране на пауза/запис на USB, когато поставите картата CI plus CAM