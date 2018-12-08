ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора
  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора

Прекратен продукт

4000 seriesУлтратънък LED телевизор

32PHS4001/12

2.8

| (4) Отзиви

Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4000 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.

Виж всички предимства
TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 80 см (32")

  • LED телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Тънки като бръснач стойки в черно

Тъмни, мистериозни и невероятно здрави. Тънките черни стойки на Philips извисяват телевизора ви до нови нива. Издръжлива конструкция в ултратънък дизайн придава прецизна елегантност и стил на вашия нов телевизор. А с мощната си позиция е чудо как нещо толкова малко може да постигне толкова много.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

2.8

от 5

4

Отзиви

5
2

08/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

TV je OK

Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

05/11/2020

Україна

Україна

Непоганий телевізор за свою ціну.

У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.

Предимства

Красивий, тонкий, гарний звук та картинка

Недостатъци

Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата на използване 2018-11-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата на използване 2018-11-05

21/09/2020

România

România

acceptabil

telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Дата на използване 2019-09-21

Този отзив е направен за 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Дата на използване 2019-09-21

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. Този телевизор не поддържа спиране на пауза/запис на USB, когато поставите картата CI plus CAM