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Прекратен продукт

6000 seriesFHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

32PFS6401/12

3.9

| (15) Отзиви

FHD ултратънък LED телевизор, поддържан от Android

Изтънчен вид в компактна конструкция. Серията 6400 на Philips пренася full HD качество на картината на 32” екран. Пълен с всички функции, които очаквате от големите модели, насладете се на любимите си TV приложения като Android TV, Google Cast и Spotify.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с двустранен Ambilight

FHD ултратънък LED телевизор, поддържан от Android

  • 80 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • Двуядрен; 8 GB и разширяем

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

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Cloud Gaming предлага богат онлайн каталог с висококачествени игри за всяка възраст, вкус и ниво. Просто изберете игра и я пуснете на телевизора си!

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

15

Отзиви

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен телевизор

Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

Дата на използване 2020-09-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

Дата на използване 2020-09-01

30/07/2019

Україна

Україна

Все работает отлично

Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

10/04/2019

Україна

Україна

Зображення на висоті

Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

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      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      3. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      4. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      5. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      6. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      7. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      8. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      9. Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Великобритания, Германия, Австрия)