Прекратен продукт
32PFS6401/12
FHD ултратънък LED телевизор, поддържан от Android
Изтънчен вид в компактна конструкция. Серията 6400 на Philips пренася full HD качество на картината на 32” екран. Пълен с всички функции, които очаквате от големите модели, насладете се на любимите си TV приложения като Android TV, Google Cast и Spotify.
80 см (32")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен; 8 GB и разширяем
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cloud Gaming предлага богат онлайн каталог с висококачествени игри за всяка възраст, вкус и ниво. Просто изберете игра и я пуснете на телевизора си!
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Създали сте дом, който не е просто къща, така че защо да не изберете телевизор, който също е топъл и уютен? Уникалната технология Ambilight от Philips прави екрана ви много по-широк, а зрителското ви изживяване по-завладяващо, като прожектира особено широко сияние от двете страни на телевизионния ви екран върху стената зад него. Цветовете, наситеността и вълнението се пренасят отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, внасяйки по-вълнуващо, наситено и завладяващо зрителско изживяване.
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3.9
от 5
15
Отзиви
mindo
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Дата на използване 2020-09-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Дата на използване 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Juli
10/04/2019
Україна
Зображення на висоті
Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Великобритания, Германия, Австрия)