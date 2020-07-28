Прекратен продукт
328E9QJAB/00
Зашеметяващ цвят, максимално потапяне
Изживейте истинско завладяване с извитите монитори на Philips. Извитият 32" монитор E line ви предлага истински завладяващо изживяване със зашеметяващо Full HD качество на картина. Технологията Ultra wide-color придава качество на цветовете, което вдъхва живот на изображенията ви!
E Line
32 (31,5"/80 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Мониторите за десктоп предлагат персонално изживяване, подхождащо си с извивката им. Извитият екран предоставя приятен и ненатрапчив завладяващ ефект, който се фокусира върху самите вас и мястото, на което сте застанали.
4.3
от 5
29
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2020-01-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата на използване 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE 1931
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Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.