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Прекратен продукт

Извит LCD монитор с Ultra Wide-Color

328E9QJAB/00

4.3

| (29) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

Зашеметяващ цвят, максимално потапяне

Изживейте истинско завладяване с извитите монитори на Philips. Извитият 32" монитор E line ви предлага истински завладяващо изживяване със зашеметяващо Full HD качество на картина. Технологията Ultra wide-color придава качество на цветовете, което вдъхва живот на изображенията ви!

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Зашеметяващ цвят, максимално потапяне

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Дизайн с извивка на дисплея за по-завладяващо изживяване

Мониторите за десктоп предлагат персонално изживяване, подхождащо си с извивката им. Извитият екран предоставя приятен и ненатрапчив завладяващ ефект, който се фокусира върху самите вас и мястото, на което сте застанали.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

29

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата на използване 2020-01-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата на използване 2020-01-28

12/11/2019

Україна

Україна

Отличный

Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

12/04/2019

Україна

Україна

Дуже класний продукт!!

Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

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      Откази от отговорност

      1. Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE 1931

      6. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.