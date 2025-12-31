Настройка на височината за идеално положение на седене

Super Ergo основата е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips, която не само се накланя и се обръща, но е и с регулируема височина и със завъртане на 90 градуса, така че всеки потребител да може да регулира монитора според персоналните си предпочитания за максимално удобство и ефективност при гледане