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Прекратен продукт

LCD монитор, светодиодна подсветка

273P3LPHEB/00

Иновационният дисплей с PowerSensor пести енергия и пари

Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, LED дисплеят Philips Professional 273P3 с интелигентен PowerSensor усеща присъствието ви и регулира потреблението на енергия, спестявайки до 80% от разходите за електроенергия!

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Иновационният дисплей с PowerSensor пести енергия и пари

  • P Line

  • 27" (68,6 см)

Вградени високоговорители за аудио без бъркотия по бюрото

Два източника на стерео звук, вградени в дисплея. Има възможност за видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и т.н., в зависимост от модела и дизайна.

Настройка на височината за идеално положение на седене

Super Ergo основата е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips, която не само се накланя и се обръща, но е и с регулируема височина и със завъртане на 90 градуса, така че всеки потребител да може да регулира монитора според персоналните си предпочитания за максимално удобство и ефективност при гледане

Регулиране на наклона и завъртането за идеален ъгъл на гледане

Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.

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      Откази от отговорност

      1. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато продуктът е регистриран от Philips. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.