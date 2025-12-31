Прекратен продукт
273P3LPHEB/00
Иновационният дисплей с PowerSensor пести енергия и пари
Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, LED дисплеят Philips Professional 273P3 с интелигентен PowerSensor усеща присъствието ви и регулира потреблението на енергия, спестявайки до 80% от разходите за електроенергия!
P Line
27" (68,6 см)
Два източника на стерео звук, вградени в дисплея. Има възможност за видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и т.н., в зависимост от модела и дизайна.
Super Ergo основата е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips, която не само се накланя и се обръща, но е и с регулируема височина и със завъртане на 90 градуса, така че всеки потребител да може да регулира монитора според персоналните си предпочитания за максимално удобство и ефективност при гледане
Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.
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Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато продуктът е регистриран от Philips. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.