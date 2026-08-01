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  • AMVA дисплей с високи работни показатели
  • AMVA дисплей с високи работни показатели
  • AMVA дисплей с високи работни показатели

Прекратен продукт

AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

273E3QHSB/00

AMVA дисплей с високи работни показатели
Насладете се на картина със свръхвисок контраст на този LED AMVA дисплей. Голям, с широк зрителен ъгъл и ярки, живописни изображения той е готов да ви забавлява.
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за свръхвисок контраст и живописни изображения

AMVA дисплей с високи работни показатели

  • E Line

  • 27" (68,6 см)

  • Full HD дисплей

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса

16:9 Full HD резолюция за игри и видео

16:9 Full HD резолюция за игри и видео

Екранът с истинска HD (висока резолюция) предлага широкоекранна разделителна способност 1920 x 1080p. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина за възможно най-високото качество. Той е напълно пригоден за бъдещето, тъй като поддържа сигнали 1080p от всякакви източници, вкл. най-новите игрови конзоли с Blu-ray и HD устройства. Обработката на сигнала е значително обновена, за да поддържа сигнали с по-високо качество и разделителна способност. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове.

Готов за HDMI за Full-HD забавление

Готов за HDMI за Full-HD забавление

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

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