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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

24PFT4032/12

Full HD Ултратънък LED телевизор

Преносим и красив. Телевизорът Philips 4000 е проектиран да отива навсякъде заедно с вас. Със своите свръхтънък контур и чистобяла рамка изглежда страхотно във всяка стая.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

Елегантният бял цвят придава свеж съвременен вид на всяко помещение

Понеже знаем, че искате телевизор с малък екран, който изглежда толкова добре, колкото и се представя, дизайнерският ни екип обедини елегантна рамка в изтънчено бяло и металическо покритие, за да създаде свеж съвременен дизайн, който допълва всяко помещение.

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).