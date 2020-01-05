Прекратен продукт
24PFS5231/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
С компактен размер – но първокласни показатели по всички останали параметри. Представяме ви телевизорите от серия 5200 на Philips. С вградено звуково решение All-in-One, включващо безжична връзка и мощен звук, те ще променят начина, по който гледате на малки телевизори.
60 cm (24")
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Следващото голямо нововъведение за малките екрани е вече тук. Звуковото решение All-in-One на Philips представлява мощна вградена кутия с високоговорители, която изпълнява и интелигентна функция на стойка за телевизора. Тя разполага с перфектната комбинация от високоговорители, които съживяват филмите, издигат игрите на по-високо ниво и осигуряват музика, достойна за ушите ви. Възможността за безжично свързване ви позволява да изпълнявате каквото искате, когато поискате – без усилия и с невероятен звук. А със съчетанието на бяло и сребристо изглежда перфектно във всяка стая.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!
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4.2
от 5
15
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
Tenata04
05/01/2020
България
Брутален звук.
Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2019-01-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор
Дата на използване 2019-01-05
Kalendář
17/04/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Dobrá televize
Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Дата на използване 2018-04-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD
Дата на използване 2018-04-17
Akmuo
14/02/2020
Lietuva
Nuostabus
Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Дата на използване 2018-02-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Дата на използване 2018-02-14
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.