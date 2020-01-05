ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора
  • Основно изображение

Прекратен продукт

5200 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

24PFS5231/12

4.2

| (15) Отзиви | 87% препоръчват този продукт

Full HD Ултратънък LED телевизор

С компактен размер – но първокласни показатели по всички останали параметри. Представяме ви телевизорите от серия 5200 на Philips. С вградено звуково решение All-in-One, включващо безжична връзка и мощен звук, те ще променят начина, по който гледате на малки телевизори.

Виж всички предимства
TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Удивителен звук от невероятно компактно звуково решение

Следващото голямо нововъведение за малките екрани е вече тук. Звуковото решение All-in-One на Philips представлява мощна вградена кутия с високоговорители, която изпълнява и интелигентна функция на стойка за телевизора. Тя разполага с перфектната комбинация от високоговорители, които съживяват филмите, издигат игрите на по-високо ниво и осигуряват музика, достойна за ушите ви. Възможността за безжично свързване ви позволява да изпълнявате каквото искате, когато поискате – без усилия и с невероятен звук. А със съчетанието на бяло и сребристо изглежда перфектно във всяка стая.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията

Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.2

от 5

15

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

3

05/01/2020

България

България

Брутален звук.

Телевизора вади много хубав и качествен звук за разлика от някои телевизори които са двойно или тройно по скъпи от него.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2019-01-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Full HD Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2019-01-05

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Дата на използване 2018-04-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Дата на използване 2018-04-17

14/02/2020

Lietuva

Lietuva

Nuostabus

Tiesiog nuostabus. Gal šiek tiek uždelsia perjungdamas kanalus

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Дата на използване 2018-02-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5200 series 24PFS5231 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Дата на използване 2018-02-14

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.