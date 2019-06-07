Прекратен продукт
24PFS4032/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Преносим и красив. Телевизорът Philips 4000 е проектиран да отива навсякъде заедно с вас. Със своите свръхтънък контур и чистобяла рамка изглежда страхотно във всяка стая.
60 cm (24")
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Понеже знаем, че искате телевизор с малък екран, който изглежда толкова добре, колкото и се представя, дизайнерският ни екип обедини елегантна рамка в изтънчено бяло и металическо покритие, за да създаде свеж съвременен дизайн, който допълва всяко помещение.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
4.4
от 5
13
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Рени
22/04/2018
България
Добър избор
Добър избор в съотношение цена качество. Прекрасен дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Icmen83
19/02/2018
България
Отличен продукт
Перфектност , във всяко едно отношение. Като всеки един друг продукт. HD картинара и черфектния звук го правяр най- добрия телевизор. Аз лично препоръчвам този компактен телевизор дори за всяйо кътче на апартамента
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).