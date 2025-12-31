ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение

Прекратен продукт

LCD монитор с HDMI

244E2SB/00

Чудесно забавление с големия HDMI дисплей

Големият 244E2 HDMI Full HD мултимедиен дисплей със стилни органи за управление SmartTouch е готов да ви потопи в света на игрите и филмите

Виж всички предимства

Чудесно забавление с големия HDMI дисплей

  • 24" (61 см) E-line

  • Full HD

SmartImage Lite за подобрено LCD изображение

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.

Стилни органи за управление SmartTouch

Органите за управление SmartTouch са интелигентни, чувствителни на допир икони, които заместват изпъкналите бутони. Като реагират и на най-лекия допир, органите за управление SmartTouch могат например да включат монитора и да направят по-ярък или по-контрастен образа чрез SmartImage Lite. Когато иконите SmartTouch са активирани, те светят, което показва, че командите ви са изпълнени.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!