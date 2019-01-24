Прекратен продукт
243V5QSBA/01
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на наситени изображения на този дисплей Philips. Основни функции, като например SmartContrast, която осигурява богати, ярки изображения, го правят прекрасен избор!
V Line
23,6"/59,9 см
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V5QSBA LCD monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V5QSBA LCD monitor
Интелигентното време за реакция е оптималната стойност от тестовете GtG (от сиво до сиво) или от GtG (BW) (от сиво до сиво (ЧБ).