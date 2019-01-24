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Прекратен продукт

LCD монитор

243V5QSBA/01

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Прекрасни LED образи с живи цветове

Наслаждавайте се на наситени изображения на този дисплей Philips. Основни функции, като например SmartContrast, която осигурява богати, ярки изображения, го правят прекрасен избор!

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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 23,6"/59,9 см

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Компактната конструкция пести място

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V5QSBA LCD monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V5QSBA LCD monitor

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      1. Интелигентното време за реакция е оптималната стойност от тестовете GtG (от сиво до сиво) или от GtG (BW) (от сиво до сиво (ЧБ).