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Прекратен продукт

BrillianceIPS LCD монитор, светодиодна подсветка

239C4QSB/00

Зашеметяващо прекрасен
Новият монитор Philips Blade 2 със стилен, ултратънък дизайн и IPS дисплей с широк ъгъл на гледане е готов за великолепно възпроизвеждане
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Ултратънък IPS дисплей с отлични работни показатели

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  • Blade 2

  • 23" (58,4 см)

  • Full HD дисплей

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!

Стилен, ултратънък дизайн за модерен вид

Новата гама монитори Philips използва най-новото поколение ултратънки светодиоди, което позволява много по-тънък дизайн в сравнение с предишното поколение. Елегантният вид не само прави мониторите приятни за окото, но и пести място на бюрото ви!

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