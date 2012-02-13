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Brilliance IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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BrillianceIPS LCD монитор, светодиодна подсветка

239C4QSB/00

Brilliance IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows Vista - English (US)

  • версия: 239C4QH
  • RAR файл, 64.9 kB
  • 13 February 2012

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 239C4QH
  • RAR файл, 64.9 kB
  • 13 February 2012

Ръководства и документация

листовка

  • PDF файл, 720.5 kB
  • 11 October 2023

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 15 June 2023

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