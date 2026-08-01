Прекратен продукт
229C4QSB/00
Blade 2
21,5" (54,6 см)
Full HD дисплей
Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!
Новата гама монитори Philips използва най-новото поколение ултратънки светодиоди, което позволява много по-тънък дизайн в сравнение с предишното поколение. Елегантният вид не само прави мониторите приятни за окото, но и пести място на бюрото ви!
Отзиви