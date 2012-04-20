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Brilliance IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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BrillianceIPS LCD монитор, светодиодна подсветка

229C4QSB/00

Brilliance IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows Vista - English (US)

  • версия: 229C4Q
  • RAR файл, 16.3 kB
  • 20 April 2012

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 229C4Q
  • RAR файл, 16.3 kB
  • 20 April 2012

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 30 May 2023

листовка

  • PDF файл, 696 kB
  • 23 March 2024

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