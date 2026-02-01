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Прекратен продукт

LCD монитор

226E9QSB/01

Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите

Този стилен монитор Brilliance предоставя най-добрата гледка отвъд границите. Широкият дисплей ви позволява да се насладите на качеството на ясната и ярка картина от всеки ъгъл на гледане. Flicker-free намалява умората на очите след дълга употреба.

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Ярки и ясни детайли, дизайн отвъд границите

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Режим EasyRead за четене като на хартия

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

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