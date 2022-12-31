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Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

223V5QSB6/00

Прекрасни LED образи с живи цветове

Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този дисплей Philips. Оборудван със SmartControl lite, той е един прекрасен избор!

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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 21,5" (54,6 см)

AH-IPS екранът осигурява впечатляващи образи с широк зрителен ъгъл

Дисплеите AH-IPS използват иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, AH-IPS дисплеите ви дават забележително отчетливи образи с наситени цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

VESA монтирането позволява гъвкавост

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

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