Прекратен продукт
223V5QSB6/00
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този дисплей Philips. Оборудван със SmartControl lite, той е един прекрасен избор!
V Line
21,5" (54,6 см)
Дисплеите AH-IPS използват иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, AH-IPS дисплеите ви дават забележително отчетливи образи с наситени цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Отзиви