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Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

220V3LAB/00

4.7

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, която дава богати и ярки изображения, го правят прекрасен избор!

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Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 22" (55,9 см)

Вградени високоговорители за аудио без бъркотия по бюрото

Два източника на стерео звук, вградени в дисплея. Има възможност за видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и т.н., в зависимост от модела и дизайна.

Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

SmartContrast 10 000 000:1 за невероятно богата детайлност на черното

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

08/11/2013

Polska

Polska

Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.

Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.

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Този отзив е направен за 226V3LAB LED monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V3LAB LED monitor

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

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Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

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