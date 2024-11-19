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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор с шарнирна основа, USB, аудио

220P2ES/00

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Професионален екологичен ергономичен дисплей

Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, дисплеят Philips Professional 220P2 с ключ за пълно спиране на захранването, 0,1 W плавно изключване, ергономична основа, стерео аудио и USB концентратор с 4 порта повишава продуктивността ви

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Професионален екологичен ергономичен дисплей

  • 22" (55,9 см) P-line

  • WSXGA+

Вграден стерео звук за работа с мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Ключ за пълно спиране на захранването – 100% енергоспестяващ

Ангажирани със стремежа си към "Чувствителност и простота" (Sense and Simplicity), ние от Philips ви даваме възможност да направите отговорния избор да ИЗКЛЮЧИТЕ монитора си по всяко едно време. С докосването на един единствен бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.), разположен удобно на гърба на монитора, консумация на енергия на монитора се намалява до нула. В режим "Изкл." мониторът е напълно изключен от захранването с променлив ток, намалявайки още повече емисиите на въглероден двуокис.

Стилни органи за управление SmartTouch

Органите за управление SmartTouch са интелигентни, чувствителни на допир икони, които заместват изпъкналите бутони. Като реагират и на най-лекия допир, органите за управление SmartTouch могат например да включат монитора и да направят по-ярък или по-контрастен образа чрез SmartImage Lite. Когато иконите SmartTouch са активирани, те светят, което показва, че командите ви са изпълнени.

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Предимства

smartimage

Недостатъци

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Дата на използване 2022-11-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Дата на използване 2022-11-19

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