Прекратен продукт
Професионален екологичен ергономичен дисплей
Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, дисплеят Philips Professional 220P2 с ключ за пълно спиране на захранването, 0,1 W плавно изключване, ергономична основа, стерео аудио и USB концентратор с 4 порта повишава продуктивността ви
22" (55,9 см) P-line
WSXGA+
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Ангажирани със стремежа си към "Чувствителност и простота" (Sense and Simplicity), ние от Philips ви даваме възможност да направите отговорния избор да ИЗКЛЮЧИТЕ монитора си по всяко едно време. С докосването на един единствен бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.), разположен удобно на гърба на монитора, консумация на енергия на монитора се намалява до нула. В режим "Изкл." мониторът е напълно изключен от захранването с променлив ток, намалявайки още повече емисиите на въглероден двуокис.
Органите за управление SmartTouch са интелигентни, чувствителни на допир икони, които заместват изпъкналите бутони. Като реагират и на най-лекия допир, органите за управление SmartTouch могат например да включат монитора и да направят по-ярък или по-контрастен образа чрез SmartImage Lite. Когато иконите SmartTouch са активирани, те светят, което показва, че командите ви са изпълнени.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Предимства
smartimage
Недостатъци
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Дата на използване 2022-11-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Дата на използване 2022-11-19