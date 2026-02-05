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Brilliance LCD монитор с шарнирна основа, USB, аудио

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BrillianceLCD монитор с шарнирна основа, USB, аудио

220P2ES/00

Brilliance LCD монитор с шарнирна основа, USB, аудио

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Софтуер за интелигентно управление

  • версия: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 527.5 kB
  • 21 July 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 20 July 2026

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