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Прекратен продукт

VisionPlusПо-голяма безопасност и комфорт

12972VPS2

4.3

| (47) Отзиви

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

Крушките за предни фарове VisionPlus на Philips осигуряват 60% повече видимост, което позволява на шофьорите да виждат по-далеч за по-голяма безопасност и комфорт. Предлагайки висока производителност и отлична цена, VisionPlus е точният избор за днешните взискателни шофьори.

Виж всички предимства

До 60% повече видимост: бързите реакции спасяват животи

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: H7

  • 12 V, 55 W

  • До 60% повече видимост

  • Брой лампи: 2

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла , преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

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Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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