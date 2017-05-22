Прекратен продукт
12972CVPGS2
Тип крушка: H7
Опаковка от: 2
12 V, 55 W
Благодарение на специалното покритие на лампите, Philips ColorVision добавя нотка цвят, която е в съответствие с Европейското законодателство. Така че можете да персонализирате пътуването си, докато продължавате да излъчвате безопасна бяла светлина.
За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive
Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.
1.0
от 5
1
Рецензия
janina14
22/05/2017
Polska
Nie tego się spodziewałam
Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa