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Прекратен продукт

ColorVisionЗелена крушка за преден фар на автомобил

12972CVPGS2

1
| (1) Рецензия
Нов стил със светлина
ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.
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Добавете нотка цвят

Нов стил със светлина

  • Тип крушка: H7

  • Опаковка от: 2

  • 12 V, 55 W

Нова технология за покрития превръща светлината в нотка цвят

Нова технология за покрития превръща светлината в нотка цвят

Благодарение на специалното покритие на лампите, Philips ColorVision добавя нотка цвят, която е в съответствие с Европейското законодателство. Така че можете да персонализирате пътуването си, докато продължавате да излъчвате безопасна бяла светлина.

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.

Технически данни

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

22/05/2017

Polska

Polska

Nie tego się spodziewałam

Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

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