    Vision Повече видимост

    12342PRC1

    Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    Като произвеждат 30% видимост в сравнение със стандартна крушка за кола, крушките за предни фарове на кола Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качеството на оригинално оборудване за по-голяма безопасност и комфорт.

    Вижте всички предимства

    Vision Повече видимост

    Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

    До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

    • Тип крушка: H4
    • 12 V, 60/55 W
    • До 30% повече видимост
    • Най-добро в ценовия клас
    • Брой лампи: 1
    Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

    Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки

    Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

    Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

    Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани

    Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

    Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

    Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

    Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

    Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

    Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

    UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 ºC и стъклени 800 ºC) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

    Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага

    Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага

    Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

    Спечелил много награди производител на лампи за коли

    Спечелил много награди производител на лампи за коли

    Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

    Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

    Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

    Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

    Технически данни

    • Маркетингови характеристики

      Очаквани ползи
      Повече светлина
      Акцент за продукта
      До 30% повече видимост

    • Описание на продукта

      Приложение
      • Дълги светлини
      • Предни светлини за мъгла
      • Къси светлини
      Цокъл
      P43t-38
      Обозначение
      H4 Vision
      Хомологация ECE
      ДА
      Серия
      Vision
      Технология
      Халогенни
      Тип
      H4

    • Експлоатационен срок

      Живот
      До 500 ч

    • Характеристики на светлината

      Лумена
      1815 +4% -15%  lm
      Цветна температура
      До 3200 K

    • Електрически характеристики

      Мощност
      60/55  W
      Напрежение
      12  V

    • Информация за поръчка

      Въвеждане на поръчка
      12342PRC1
      Код за поръчка
      49099560

    • Данни за опаковката

      Тип опаковка
      C1
      EAN1
      8711500490995
      EAN3
      8711500490988

    • Информация за опакован продукт

      Ширина
      4,55  см
      Височина
      7,6  см
      Нето тегло на бройка
      23  гр
      Дължина
      4.55  см
      Количество артикули в опаковка
      1
      MOQ (за професионалисти)
      100

    • Информация за външната опаковка

      Дължина
      48  см
      Височина
      16  см
      Брутно тегло на бройка
      3,25  кг

