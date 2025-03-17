Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
    Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

    Вижте всички предимства

    По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

    • Тип крушка: H4
    • 12 V, 60/55 W
    • Дълготрайни, по-рядка смяна
    • Свръхустойчива крушка
    • Брой крушки: 2
    Philips е изборът на основните производители на автомобили

    В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

    Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

    Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

    Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

    Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла , преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

    Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

    UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 ºC и стъклени 800 ºC) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

    Висококачествен спирален дизайн за намаляване на поддръжката

    С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.

    Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага

    Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

    Спечелил много награди производител на лампи за коли

    Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

    Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

    Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

    Допълнителен експлоатационен живот

    С Philips LongLife EcoVision водачите не трябва да се притесняват да сменят крушки за предни фарове в продължение на 3000 часа*. (* Philips H4 LongLife EcoVision Lifetime може да се различава според типовете крушки. Моля, направете справка със спецификациите на крушките)

    Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

    Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

    По-малко отпадъци благодарение на по-рядката смяна

    Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.

    Технически данни

    • Маркетингови характеристики

      Очаквани ползи
      Дълготрайни
      Акцент за продукта
      До 1500 часа експлоатационен срок

    • Описание на продукта

      Приложение
      • Дълги светлини
      • Предни светлини за мъгла
      • Къси светлини
      Цокъл
      P43t-38
      Обозначение
      H4 LongLife EcoVision
      Хомологация ECE
      ДА
      Серия
      LongLife EcoVision
      Технология
      Халогенни
      Тип
      H4

    • Експлоатационен срок

      Живот
      До 3000 ч

    • Характеристики на светлината

      Лумена
      1650 ±15%  lm
      Цветна температура
      До 3100 K

    • Електрически характеристики

      Мощност
      60/55  W
      Напрежение
      12  V

    • Информация за поръчка

      Въвеждане на поръчка
      12342LLECOS2
      Код за поръчка
      36257228

    • Данни за опаковката

      Тип опаковка
      S2
      EAN1
      8727900362572
      EAN3
      8727900362589

    • Информация за опакован продукт

      Ширина
      11  см
      Височина
      13,3  см
      Нето тегло на бройка
      21,359  гр
      Брутно тегло на бройка
      62  гр
      Дължина
      5.3  см
      Количество артикули в опаковка
      2
      MOQ (за професионалисти)
      10

    • Информация за външната опаковка

      Дължина
      28,6  см
      Ширина
      14,1  см
      Височина
      12  см
      Брутно тегло на бройка
      0,62  кг

