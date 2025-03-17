12342LLECOS2
Шофирайте внимателно
Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips
Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност
Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла , преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.
UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 ºC и стъклени 800 ºC) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина
С Philips LongLifeEcoVision се нуждаете от значително по-малко смени на крушките. Това ги превръща в идеалните крушки за автомобилите с високо напрежение.
Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.
Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти
Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие
С Philips LongLife EcoVision водачите не трябва да се притесняват да сменят крушки за предни фарове в продължение на 3000 часа*. (* Philips H4 LongLife EcoVision Lifetime може да се различава според типовете крушки. Моля, направете справка със спецификациите на крушките)
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
Това е правилният избор за шофьори, които търсят екологично осветително решение.
Маркетингови характеристики
Описание на продукта
Експлоатационен срок
Характеристики на светлината
Електрически характеристики
Информация за поръчка
Данни за опаковката
Информация за опакован продукт
Информация за външната опаковка
Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.