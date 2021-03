Единичната/двойната електрическа помпа за кърма Philips Avent е с мека адаптивна възглавничка. Има само един размер възглавничка! Тя е проектирана да се адаптира към вашия специфичен размер на зърното, точно като вашето бебе. Изработена е от гъвкав силикон и приляга на до 99,98%* от всички размери зърно (до 30 мм)*. Тази уникална възглавничка прави помпата ефективна чрез леко стимулиране на зърното за по-бърз поток на кърма.

