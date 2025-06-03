Специални майски предложения от Philips! Избери уреди за лична грижа сега
Преглед на функциите

Грижа за QD-OLED дисплеи

Мониторите Филипс Евниа са оборудвани със софтуерни инструменти, които са сред най-добрите – предотвратяват прегарянето на изображението и поддържат монитора Ви в добро състояние. Потенциален проблем, свързан с QD-OLED панелите, е рискът от прегаряне на изображението. Въпреки това, с правилна грижа този риск е значително намален при QD-OLED панелите.

Защита срещу множественото лого 

Открива и потиска статични лога на екрана.     


Помага за предотвратяване на прегарянето на логото, особено в ситуации, в които логото остава на едно и също място за дълго време.

Detects and dims static logos on screen before and after

Автоматична детекция


Разпознава едновременно няколко лога.

Automatic logo detection gaming in use

Нива на намаляване на яркостта


LНиво 1: намаляване на яркостта с 10%.                              

Ниво 2: намаляване на яркостта с 20%.

 

Резултатът е минимално въздействие върху цялостното изживяване при гледане и защита на чувствителните зони на екрана.

Luminance reduction before and after

Ограничител на яркостта по ръбовете      

 

Намалява яркостта на места, където има значителна разлика между светли и тъмни части, като например пощенски кутии (черни ленти в горната и долната част) или стълбови кутии (странични ленти), което е често срещано при възпроизвеждане на филми или използване на множество прозорци/източници.

Ограничител на яркостта на ръбовете на Пощенскaтa КУТИЯ 

Ограничител на яркостта на ръба на Стълбова КУТИЯ

Ограничител на яркостта с ръбове на вертикално разделяне.

Ограничител на яркостта на ръбовете на Пощенскaтa КУТИЯ 

Ограничител на
яркостта на ръба на
Стълбова КУТИЯ

Ограничител на
яркостта с ръбове
на вертикално разделяне.

Ограничител на яркостта на основния панел

 
Той идентифицира основните статични панели и ги омекотява, за да ги предпази.




Открива главните статични панели (напр. лентата на задачите на Уиндоус), които остават видими за дълго време. Намалява яркостта в тези области, с цел да предотврати задържането на изображението. Идеално за потребители, които често работят или играят игри със статични елементи на потребителския интерфейс.

Before After

Открива главните статични панели (напр. лентата на задачите на Уиндоус), които остават видими за дълго време. Намалява яркостта в тези области, с цел да предотврати задържането на изображението. Идеално за потребители, които често работят или играят игри със статични елементи на потребителския интерфейс.

Before After

Термична защита

 
 
Проактивно контролира температурата на панела, като намалява яркостта, когато температурата се повиши. Помага да се поддържа температурата на монитора под 60°C, което гарантира неговия дълъг живот и стабилна работа, особено по време на интензивни игри.

Начин на работа

Before After

  • Ако температурата надвиши 60°C, яркостта автоматично ще намалее.
  • Проактивно контролира температурата на панела чрез намаляване на яркостта при повишаване на температурата.
  • Това помага да се поддържа температурата на монитора под 60°C, осигурявайки дълъг живот и стабилна производителност, особено по време на интензивни игри.

 

Тази функция балансира производителността и сигурността на панела без намеса на потребителя.

