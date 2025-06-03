Помага за предотвратяване на прегарянето на логото, особено в ситуации, в които логото остава на едно и също място за дълго време.
Разпознава едновременно няколко лога.
Ниво 2: намаляване на яркостта с 20%. Резултатът е минимално въздействие върху цялостното изживяване при гледане и защита на чувствителните зони на екрана.
LНиво 1: намаляване на яркостта с 10%.
Ниво 2: намаляване на яркостта с 20%.
Резултатът е минимално въздействие върху цялостното изживяване при гледане и защита на чувствителните зони на екрана.
Намалява яркостта на места, където има значителна разлика между светли и тъмни части, като например пощенски кутии (черни ленти в горната и долната част) или стълбови кутии (странични ленти), което е често срещано при възпроизвеждане на филми или използване на множество прозорци/източници.
Открива главните статични панели (напр. лентата на задачите на Уиндоус), които остават видими за дълго време. Намалява яркостта в тези области, с цел да предотврати задържането на изображението. Идеално за потребители, които често работят или играят игри със статични елементи на потребителския интерфейс.
Тази функция балансира производителността и сигурността на панела без намеса на потребителя.
Gaming Monitor
QD OLED гейминг монитор
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED гейминг монитор
34M2C6500/00
Gaming Monitor
QD OLED гейминг монитор
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
QD OLED гейминг монитор
34M2C8600/00
Gaming Monitor
QD OLED гейминг монитор
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
QD OLED гейминг монитор
32M2N8900/00
