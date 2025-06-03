Мониторите Филипс Евниа са оборудвани със софтуерни инструменти, които са сред най-добрите – предотвратяват прегарянето на изображението и поддържат монитора Ви в добро състояние. Потенциален проблем, свързан с QD-OLED панелите, е рискът от прегаряне на изображението. Въпреки това, с правилна грижа този риск е значително намален при QD-OLED панелите.