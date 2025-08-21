Открийте силата на 5K разделителната способност – Вашият най-добър дисплей с безпроблемна свързаност Thunderbolt™ 4, Calman Ready за калибрирани цветове и точност на ниво студио.
Прецизност, усъвършенствана до съвършенство.
Визуален двигател за модерното креативно студио.
За професионалистите, които изискват повече от пиксели, мониторът Philips Brilliance 27E3U7903 предлага 5K разделителна способност с 218 PPI за ултра фини детайли, истински цветове и безпроблемна съвместимост.
Независимо дали редактирате игрален филм, създавате 3D обекти или проектирате изключително реалистични визуализации, всеки нюанс и кадър ще бъдат изобразени точно както сте си ги представяли.
Разделителна способност 5120 x 2880 5K UHD.
99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Точност на цветовете Делта E <2.
Сертификация HDR600
Проектирано с мисълта за създателите
Всеки пиксел и всеки детайл ще бъдат точно такива, каквито трябва да бъдат.
От колористите и аниматорите чрез музикалните продуценти чак до дизайнерите на игри, мониторът Philips Brilliance се адаптира стилно към всеки работен процес с перфектна прецизност.Елегантното предно стъкло с антирефлексна обработка осигурява комфортно гледане при всякаква светлина.Изчистеният, минималистичен дизайн се вписва идеално в творческата среда.
Създатели на филми и видео редактори
HDR600, Calman Ready, точност на ниво кадър.
Графични дизайнери
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, яснота против отблясъци
Аниматори и дизайнери на игри
5K детайли, Smart KVM, скорост на Thunderbolt 4.
Фотографи и колористи
Дисплей P3/AdobeRGB, фабрично калибриран, достоверно изобразяване на пикселите.
Производителност, докинг и доставка.
Thunderbolt™ 4. Пълно докинг устройство. Край на безпорядъка.
Само един кабел. Безкрайни възможности. Мониторът Philips Brilliance е нещо повече от дисплей – той е централната част на Вашето творческо оборудване. Благодарение на входа/изхода Thunderbolt™ 4, верижното свързване и пълната докинг функционалност, Вашето студио ще бъде по-ясно, по-бързо и по-мощно С Thunderbolt™ 4 I/O.
Вашите настройки - опростени
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Винаги чисто и точно.
Уеб камера, която работи също толкова усилено, колкото и Вие.
5MP уеб камерата с автоматично кадриране Ви държи остри и на фокус, независимо от това как се движжите. Тя е идеална за хибридни творци, които балансират сътрудничеството с дълбокия фокус.
Вдъхновен от съвременните творчески студия, мониторът Philips Brilliance внася изтънченост във вашето пространство. Изчистените линии, модерната естетика и целенасоченият дизайн създават среда, в която ще обичате да работите.
Готови ли сте да започнете да създавате?
Подобрете студиото си с монитора Philips Brilliance.
