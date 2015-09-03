Прекратен продукт
Достъп до вашите компакт дискове във всяка стая
Запишете цялата си колекция от компакт дискове на 40 GB твърд диск и слушайте във всяка стая. Можете да слушате различна музика във всяка стая и музиката ви най-после ще ви последва където и да сте у дома. Дистанционното има вграден дисплей
С безжичното поточно прехвърляне не е необходимо да изтегляте и съхранявате в аудио устройството си огромни музикални файлове. Вместо това можете да слушате любимите си песни и да ги изпратите до всички музикални станции - съвсем едновременно. Нека музиката ви следва от стая в стая с функцията "Музиката ме следва" - без необходимост от повторно пускане на навигацията и възпроизвеждането. "Излъчване на музика" изпраща желаната музика от центъра едновременно до всички станции. А с "Моята стая, моята музика" всеки член на вашето семейството може да се радва на избраната си от съхраняваната колекция музика във всяка стая, снабдена с безжичен музикален център или станция.
Твърдият диск с 40GB предлага много голям капацитет, на който да съхранявате файловете си с цифрова музика. Лесно събира до 750 компактдиска от вашата музикална колекция, а скоростта на запис е толкова голяма, че обикновено можете да възпроизвеждате и сваляте от диск конкретна песен почти едновременно.
Универсалният Plug & Play е превърнала се в отраслов стандарт технология, която позволява свързване на всякакви устройства с Универсален Plug & Play за приемане или предаване на музика. Вашият безжичен музикален център използва Универсален Plug & Play, за да осигури лесен и стандартен начин за свързване на други устройства с Универсален Plug & Play. Можете лесно да свързвате безжичния си музикален център към други мултимедийни устройства, за да получавате или изпращате съдържание.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
stach2005
03/09/2015
Polska
Потвърден купувач
godny polecenia super sprzęt
Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
BuAlex
26/02/2019
Україна
Качественный звук, надежность
Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.
Този отзив е направен за Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
Този отзив е направен за Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
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