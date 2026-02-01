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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS5305/00

Донесете партито

Носете музиката навсякъде с водоустойчивия Bluetooth високоговорител, който е готов за купон! Получавате 12 часа време за възпроизвеждане и наситен звук с ударни баси. Цветните светодиоди изпълняват светлинно шоу за вашите мелодии. Аудио входът ви позволява да свързвате други източници.

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Донесете партито

  • Bluetooth®

  • 16 W изходна мощност

  • 12 часа време за възпроизвеждане

  • Водоустойчивост IPX7

Водоустойчив и готов за използване

Водоустойчив и готов за използване

Този преносим Bluetooth високоговорител е оценен по IPX7, което значи, че може да издържи на пълно потапяне във вода до 1 м дълбочина до 30 минути. Можете да купонясвате под душа, около басейна и дори в него! Безжичният обхват е 20 м.

Не спирайте купона с 12 часа време на възпроизвеждане

Не спирайте купона с 12 часа време на възпроизвеждане

Звуците остават ясни дори когато възпроизвеждате музиката силно, а пасивен излъчвател усилва басите. Получавате 12 часа време за възпроизвеждане, а пълното зареждане отнема 6 часа. Искате да направите партито още по-голямо? Сдвоете с идентичен високоговорител за стерео звук.

Осветление в ритъма на музиката. Светодиодни светлини

Осветление в ритъма на музиката. Светодиодни светлини

Ако партито пулсира, ще пулсира и светлинното шоу. Светодиодни светлини в краищата на високоговорителя мигат в ритъма на музиката.

Технически данни

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