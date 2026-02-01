Прекратен продукт
TAJS50/00
Домът е там, където е музиката ви
Отпуснете се с Bluetooth високоговорител, който ви кани да се почувствате като у дома. Получавате 20 часа време за възпроизвеждане и функция на външна батерия. Вълнообразният материал на високоговорителя и горният панел от полирана стомана ще допълнят дори и най-минималистичния интериор.
Bluetooth®
30 W изходна мощност
20 часа време за възпроизвеждане
Вградена функция на външна батерия
Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза, вкл./изкл., сдвояване на високоговорител
Проектиран заедно с Georg Jensen, този компактен Bluetooth високоговорител е изчистен, но впечатляващ. Полираната стоманена горна пластина контрастира по красив начин със сензорния плат на високоговорителя Kvadrat. Дискретни щрихи на марката подсказват за сътрудничеството на Philips и Georg Jensen.
Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.
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