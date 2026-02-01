Домът е там, където е музиката ви

Отпуснете се с Bluetooth високоговорител, който ви кани да се почувствате като у дома. Получавате 20 часа време за възпроизвеждане и функция на външна батерия. Вълнообразният материал на високоговорителя и горният панел от полирана стомана ще допълнят дори и най-минималистичния интериор.