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Прекратен продукт

Високоговорител на Philips и Georg Jensen

TAJS50/00

Домът е там, където е музиката ви

Отпуснете се с Bluetooth високоговорител, който ви кани да се почувствате като у дома. Получавате 20 часа време за възпроизвеждане и функция на външна батерия. Вълнообразният материал на високоговорителя и горният панел от полирана стомана ще допълнят дори и най-минималистичния интериор.

Виж всички предимства

Домът е там, където е музиката ви

  • Bluetooth®

  • 30 W изходна мощност

  • 20 часа време за възпроизвеждане

  • Вградена функция на външна батерия

Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза, вкл./изкл., сдвояване на високоговорител

Бутони за сила на звука, възпроизвеждане/пауза, вкл./изкл., сдвояване на високоговорител

Колекция Philips & Georg Jensen

Колекция Philips & Georg Jensen

Проектиран заедно с Georg Jensen, този компактен Bluetooth високоговорител е изчистен, но впечатляващ. Полираната стоманена горна пластина контрастира по красив начин със сензорния плат на високоговорителя Kvadrat. Дискретни щрихи на марката подсказват за сътрудничеството на Philips и Georg Jensen.

Плат на високоговорителя Kvadrat. Проектиран да позволява на звука да преминава

Плат на високоговорителя Kvadrat. Проектиран да позволява на звука да преминава

Този високоговорител е покрит с първокласен плат на високоговорителя, създаден от производителя от висок клас Kvadrat. Този красив вълнообразен материал е акустично прозрачен, позволявайки на звука да се излива свободно от високоговорителя в стаята.

Технически данни

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