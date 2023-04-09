Прекратен продукт
Позволете на кожата на бебето да диша
0 – 6 месеца
Ортодонтски и без бисфенол-А
опаковка – 2 бр.
ultra air е създаден да допуска максимален въздушен поток, така че чувствителната кожа на вашето бебе да може да диша.
Кожата на вашето мъниче остава по-суха по време на успокояване благодарение на дишащия дизайн на тази залъгалка, който създава максимален въздушен поток.
Щитът на ultra air е лек и включва заоблени ръбове за комфорта на вашето бебе.
4.9
от 5
651
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Miirraa
09/04/2023
България
Най-добрата марка!
Единствени за нас, най-добри!!! Ползваме ги повече от година !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
mari_dd
09/04/2023
България
Страхотни
За второто си дете ползвам шишета и бибки на Авент, много по- доволна съм като качество. Дизайна е уникален и най- важното всичко е тествано и мога да се доверя на 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Vivatta
09/04/2023
България
Чудесни
Давам на бебчето ми залъгалка само когато плаче, но сигурно имаме над 10 бр. Само с тези успява да се успокои и не ги плюе.
Предимства
Кутийка за съхранение и пренасяне
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ultra air SCF080/01 залъгалка
Въз основа на онлайн проучване на удовлетвореността, проведено в световен мащаб с 8139 потребители на марки и продукти за грижа за майката и детето през 2024 г.
Потребителски тестове в САЩ 2016 г. – 2017 г. показват средно 98% приемане на текстурирания биберон на Philips Avent, използван в нашите залъгалки ultra air и ultra soft от 0 до 6 месеца и от 6 до 18 месеца.
Поради причини, свързани с хигиената, сменяйте бибероните след 4 седмици употреба
№ 1 глобална марка за залъгалки
Производител на годината за 2014 г.