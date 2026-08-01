Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.