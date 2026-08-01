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  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие

Серия 3000Airfryer 7,2 l

NA341/00

Опитайте хрупкавото разнообразие
Не се ограничавайте само до пържене благодарение на 16 функции – от бързо печене до продължително задушаване. Вкусни домашно приготвени ястия в няколко лесни стъпки. А през стилния прозорец можете да видите кога всичко е идеално приготвено, хрупкаво и крехко.
Виж всички предимства

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

Опитайте хрупкавото разнообразие

  • Прозорец за готвене

  • Технология RapidAir Plus

  • 16 функции за готвене в 1

  • Спестява време и енергия

Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

Патентованата технология RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн осигурява по-бърза циркулация на горещия въздух около и през храната, като гарантира равномерно готвене отвътре и отвън за вкусни домашни ястия за 30% по-малко време*

Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.

Извлича мазнината и я съхранява отделно с уникалната кошница

Извлича мазнината и я съхранява отделно с уникалната кошница

Отделят се до 40% от излишната мазнина за по-здравословни ястия с пълноценен вкус***. Кошницата съхранява храната отделно от мазнината, събрана в съда в процеса на готвене.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома

      2. В сравнение с уреди Airfryer на Philips с технология RapidAir

      3. Пилешки бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово състояние

      4. Броят рецепти може да варира според държавата

      5. Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.

      6. Тест на MetrixLab с 30 съществуващи потребители на Philips Airfryer от серия 3000, юли 2024 г.