NA341/00
Прозорец за готвене
Технология RapidAir Plus
16 функции за готвене в 1
Спестява време и енергия
Патентованата технология RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн осигурява по-бърза циркулация на горещия въздух около и през храната, като гарантира равномерно готвене отвътре и отвън за вкусни домашни ястия за 30% по-малко време*
Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.
Отделят се до 40% от излишната мазнина за по-здравословни ястия с пълноценен вкус***. Кошницата съхранява храната отделно от мазнината, събрана в съда в процеса на готвене.
Отзиви
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома
В сравнение с уреди Airfryer на Philips с технология RapidAir
Пилешки бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово състояние
Броят рецепти може да варира според държавата
Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.
Тест на MetrixLab с 30 съществуващи потребители на Philips Airfryer от серия 3000, юли 2024 г.