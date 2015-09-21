Прекратен продукт
Завладяващ звук
Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.
Копринена куполна пищялка
60 W
Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.
Микросистемата с компонентен дизайн е в комплект със стойка, която има четири триъгълни крачета. Това премахва всяко изкривяване в аудио честотата, предизвикано от вибрации, прегряване и електромагнитни смущения, генерирани от усилвателя и зареждането на диска. Резултатът е гладко и отлично възпроизвеждане на звука.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
JLynx
21/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi