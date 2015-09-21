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Прекратен продукт

Heritage AudioКомпонентна Hi-Fi система

MCM770/12

4.7

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Потопете се в звук с качество за меломани с компонентната Hi-Fi система Philips с копринена куполна пищялка. В допълнение, елегантните дървени високоговорители и тялото от алуминий подобряват качеството на звука, като осигуряват прецизност и контрол.

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Наслаждавайте се на музика с висока вярност

Завладяващ звук

  • Копринена куполна пищялка

  • 60 W

Алуминиево тяло за качествен вид и звук

Алуминиево тяло за качествен вид и звук

Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.

Върхов компонентен дизайн със стойка

Върхов компонентен дизайн със стойка

Микросистемата с компонентен дизайн е в комплект със стойка, която има четири триъгълни крачета. Това премахва всяко изкривяване в аудио честотата, предизвикано от вибрации, прегряване и електромагнитни смущения, генерирани от усилвателя и зареждането на диска. Резултатът е гладко и отлично възпроизвеждане на звука.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Този отзив е направен за Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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