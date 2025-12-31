Прекратен продукт
MCM700/12
Завладяващ звук
Задоволете напълно аудио потребностите си със стилната и компактна микро Hi-Fi система MCM700 с възпроизвеждане USB Direct. Възхищавайте се на централния блок с огледално покритие, докато се отпускате във висококачествения звук на шикозните високоговорители с дървено покритие.
MP3/WMA-CD
USB
Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
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