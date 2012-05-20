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Прекратен продукт

Класическа микро озвучителна система

MCM305/12

3.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Добрият звук е ваш с класическата микро музикална система Philips. Пускайте своята любима MP3/WMA музика с помощта на USB Direct или MP3 Link. Високоговорители с елегантен дизайн и дървено покритие за класически вид, който винаги ще излъчва стил.

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Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

  • 30 W

Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.

Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.

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Този отзив е направен за MCM305 Mikrowieża Classic

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Този отзив е направен за MCM305 Mikrowieża Classic

15/05/2012

Polska

Polska

Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.

Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.

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Този отзив е направен за MCM305 Mikrowieża Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM305 Mikrowieża Classic

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