Прекратен продукт
MCM3050/12
Звук, който подхожда на вашия дом
Доставете си удоволствие с музиката от много източници - от MP3-CD и радио, до портативните устройства през USB Direct и MP3 Link. Тази микро музикална система Philips е снабдена с технологията wOOx за дълбоки баси и се предлага със стилната опция за стенен монтаж.
40 W
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
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