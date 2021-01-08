Прекратен продукт
Завладяващ звук
Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Шикозната и елегантна микро музикална система Philips с динамични звукови характеристики съчетава стилен дизайн и възпроизвеждане на MP3/WMA-CD и USB Direct, като позволява и монтиране на стена.
може да се монтира на стена
Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.
Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Предимства
Totul ok
Недостатъци
0
Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system
Дата на използване 2019-01-08
Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system
Дата на използване 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Предимства
Exceptional
Недостатъци
Telecomandă slaba
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system
Дата на използване 2018-12-26
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system
Дата на използване 2018-12-26