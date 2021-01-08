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Прекратен продукт

Елегантна микро музикална система

MCM277/12

4.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Шикозната и елегантна микро музикална система Philips с динамични звукови характеристики съчетава стилен дизайн и възпроизвеждане на MP3/WMA-CD и USB Direct, като позволява и монтиране на стена.

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Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

  • може да се монтира на стена

Обща изходна мощност 10 W RMS

Обща изходна мощност 10 W RMS

Тази музикална система Philips има обща изходна мощност 10 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Предимства

Totul ok

Недостатъци

0

Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system

Дата на използване 2019-01-08

Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system

Дата на използване 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Предимства

Exceptional

Недостатъци

Telecomandă slaba

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system

Дата на използване 2018-12-26

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM277 Sleek micro sound system

Дата на използване 2018-12-26

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