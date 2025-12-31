Прекратен продукт
MCM2050/12
Звукова система, която подхожда на вашия дом
Наслаждавайте се на чудесна музика от различни източници. Слушайте компактдискове с MP3 и радио или преносими устройства чрез MP3 Link и USB Direct. Монтирайте микро озвучителната система Philips MCM2050/12 на стената или я поставете на масата – тя се вписва във всеки домашен интериор.
С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.
Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.
Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.
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