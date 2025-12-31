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Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM2050/12

Звукова система, която подхожда на вашия дом

Наслаждавайте се на чудесна музика от различни източници. Слушайте компактдискове с MP3 и радио или преносими устройства чрез MP3 Link и USB Direct. Монтирайте микро озвучителната система Philips MCM2050/12 на стената или я поставете на масата – тя се вписва във всеки домашен интериор.

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Завладяващ звук

Звукова система, която подхожда на вашия дом

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

Моторизирана предна вратичка на релси за повече елегантност и стил

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

обща изходна мощност 20 W RMS

обща изходна мощност 20 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

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