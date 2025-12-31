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Прекратен продукт

Класическа микро озвучителна система

MCM169/12

Завладяващ звук

За по-пълна наслада от музиката, класическата микро музикална система Philips ви дава възможност за цифров запис на музиката - от компактдискове направо в USB устройство. В допълнение, динамичното усилване на басите осигурява страхотен звук.

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Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

  • Цифров запис от компактдиск

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO

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