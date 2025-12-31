Прекратен продукт
MCM169/12
Завладяващ звук
За по-пълна наслада от музиката, класическата микро музикална система Philips ви дава възможност за цифров запис на музиката - от компактдискове направо в USB устройство. В допълнение, динамичното усилване на басите осигурява страхотен звук.
Цифров запис от компактдиск
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.
Отзиви
Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).