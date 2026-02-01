Прекратен продукт
HTS7200/12
Яснота във всеки звуков детайл
Станете част от новото изживяване с висока детайлност с тази стилна Blu-ray система за домашно кино, изработена от алуминий и стъкло. Меките куполни високоговорители за високи честоти, вградени във висококачествените тонколони, дават изключителна чистота на звука. Гледането на филми никога няма да бъде същото.
Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове
Меките куполни високоговорители за високи честоти възпроизвеждат ясни високи и средни честоти, което засилва общата чистота на звука.
Тонколоната Dolby Virtual е усъвършенствана технология за виртуално пресъздаване на аудио, която пресъздава плътни и всеобхващащи обемни звуци от система с две тонколони. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Възпроизвеждането на DVD е подобрено чрез разширяване на 2-каналната среда. В съчетание с Dolby Pro Logic II обработка всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемен звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.
Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната MP3 музика, като я обогатява и подобрява, така че напълно се потапяте в музиката - без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни баси с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с истински реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.
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