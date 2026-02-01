FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката

Иновационната технология FullSound на Philips истински възстановява звуковите детайли на компресираната MP3 музика, като я обогатява и подобрява, така че напълно се потапяте в музиката - без никакви изкривявания. На базата на алгоритъм за обработка на аудио, FullSound съчетава всепризнатия опит на Philips във възпроизвеждането на музика и мощта на цифрова обработка на сигнали (DSP) от последно поколение. В резултат се получават по-пълни баси с повече дълбочина и въздействие, подобрена яснота на глас и инструменти и богати детайли. Преоткрийте своята MP3 музика с истински реалистичен звук, който ще докосне душата ви и ще раздвижи краката ви.