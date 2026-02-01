Прекратен продукт
HTS5590/12
Завладяващ звук
Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните триизмерни ъглови високоговорители. Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips серия 5000
Триизмерни ъглови високоговорители
Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове
Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.
Триизмерните ъглови високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално място", за да се потопите в обгръщащ съраунд звук като в киносалон.
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