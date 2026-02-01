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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS5590/12

Завладяващ звук

Увеличете до максимум звуковото изживяване от домашното кино с динамичните триизмерни ъглови високоговорители. Възпроизвеждайте любимото си развлекателно съдържание, включително Blu-ray, на иновационната система за домашно кино Philips серия 5000

Виж всички предимства

Истинско кинематографично изживяване с равномерно разпространяващ се звук

Завладяващ звук

  • Триизмерни ъглови високоговорители

  • Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми

Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята

Триизмерните ъглови високоговорители разпределят равномерно звука в стаята

Триизмерните ъглови високоговорители имат мембрани с ъглово насочване, които дават звук, насочен не само напред, но и настрани, създавайки по-широко "идеално място", за да се потопите в обгръщащ съраунд звук като в киносалон.

1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

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